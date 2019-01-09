Новогодний огонек на Шаболовке и Новогодний парад звезд - лидеры просмотра в новогоднюю ночь. Развлекательная программа канала Россия 1 собрала наибольшее количество зрителей у телевизора, подтверждает исследовательская компания Mediascope.

"Новогодний огонек на Шаболовке" и "Новогодний парад звезд" — лидеры просмотра в новогоднюю ночь. Развлекательная программа канала "Россия 1" собрала наибольшее количество зрителей у телевизора, подтверждает исследовательская компания Mediascope.Mediascope сравнила новогодние программы с 23 часов 31 декабря 2018 года по 2 часа 1 января 2019 года. Лидером среди новогодних развлекательных программ стала "Россия 1", а на втором месте – Первый канал. Аудитории Первого канала составила 24 процента, а у "России 1" – 26,8 процента. Лидерство канала обеспечила верность аудитории старшее 55 лет. Примерно такая же расстановка была и в теперь уже позапрошлом году.Хорошие показатели "России 1" дал показ традиционного на Новый год шедевра – фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а также мюзикла "Золушка".Третье место по объему аудитории в Новый год взял канал СТС. В 2017 году канал экспериментировал с новогодним шоу "Новый год, дети и все-все-все". Эксперимент дал отрицательный результат: аудитория оказалась ниже прошлых лет. В этот раз СТС не стал экспериментировать. Канал сделал ставку на проверенное новогоднее шоу "Уральских пельменей".Среди молодежной аудитории третье место телеканал СТС делит с ТНТ. На ТНТ вышла программа Comedy club. Karaoke star. Среди зрителей от 25 до 34 лет ТНТ даже заметно опередил СТС. Но в этой категории с большим отрывом лидирует Первый канал."Квартирник у Маргулиса" со звездами рок-музыки позволил НТВ расширить и увеличить свою аудиторию по сравнению с предыдущим годом с 3 до 5 процентов. Это повторение успеха 2015 года, когда НТВ предложила зрителям "Дискотека 80-х"."Россия 1" также держит первенство по телеаудитории среди российских телеканалов по итогам года. Так же было и в 2017 году. На втором месте – Первый канал.