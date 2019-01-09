За новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка. 103 мальчика и 99 девочек, уточняет областной департамент здравоохранения.

За новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка. 103 мальчика и 99 девочек, уточняет областной департамент здравоохранения. Сообщается также, что в одной семье даже двойня появилась. Таковы первые результаты работы акушеров-гинекологов в наступившем году. Данная статистика учитывает и два последних нерабочих дня прошлого года - 30 и 31 декабря. Больше всего детей родилось во Владимире - 121 малыш. За областным центром следуют Муром (26), Ковров (25), Гусь-Хрустальный (10) и Александров (9 новорождённых). В то же время прослеживается тенденция по снижению рождаемости именно в Новогодние праздники. Область никак не может побить рекорд 2016 года, когда родилось на 109 малышей больше, чем в начале этого года.