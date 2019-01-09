Без жертв не обошлось. Все новогодние праздники МЧС работало в режиме повышенной готовности, но избежать крупных пожаров не удалось. В области произошло 71 возгорание. Горели частные дома и квартиры в многоэтажках. Погиб 1 человек и 9 пострадало.

Без жертв не обошлось. Все новогодние праздники МЧС работало в режиме повышенной готовности, но избежать крупных пожаров не удалось. В области произошло 71 возгорание. Горели частные дома и квартиры в многоэтажках. Погиб 1 человек и 9 пострадало. В прошлые новогодние праздники эти цифры были ещё хуже - тогда на пожарах погибло 5 человек, среди них были и дети. Самый серьезный пожар случился в ночь на 3 января. В населенном пункте Савиково Гусь-Хрустального района загорелся частный жилой дом. Пятеро его жильцов, в том числе 2 детей, покинули здание самостоятельно, еще до приезда пожарных, но все получили травмы. К приезду спасателей огонь уже охватил почти всё здание в 60 квадратных метров. Позже на пожаре обнаружили погибшего мужчину 1975 года рождения. А последний случай возгорания произошел уже в первый рабочий день этого года. 9 января из-за пожара пришлось эвакуировать городскую больницу Гусь-Хрустального. Там, по некоторым сведениям, произошло короткое замыкание в рентген-кабинете.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "Поступило сообщение о загорании в подсобном помещении рентген-кабинета городской больницы города Гусь-Хрустального, к счастью, очень оперативно отреагировали наши подразделения, площадь пожара составила всего 4 квадратных метра, посетители эвакуировались самостоятельно, это около 30 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован".Не обошлось в праздничные дни и без аварий. На дорогах области зарегистрировано 28 ДТП, в них 9 человек погибли и 47 получили различные травмы, в том числе трое детей. Все они были пассажирами транспортных средств. Примечательно, что лишь в трёх авариях за рулем были нетрезвые водители. Ещё 111 любителей погонять на машине "под шофе" были остановлены сотрудниками ГИБДД в результате рейдов. Аварий по сравнению с прошлыми новогодними праздниками было меньше, но они стали серьезнее. Самое крупное ДТП случилось уже в первый день Нового года. Люди погибли в Суздальском районе, на автодороге "Владимир-Суздаль".Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Автодорога "Владимир-Суздаль", водитель автомашины "Хендай Солярис" совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем "Фольксваген Гольф". В результате этого происшествия 2 человека, которые находились в автомобиле "Хёндай" погибли на месте, а медицинская помощь понадобилась водителю и 2 пассажирам автомашины "Гольф", в том числе один из них ребенок 11 лет".