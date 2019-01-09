В селе Чигири Благовещенского района на дороге замерзли экскременты. Ледяная горка из них появилась после того, как около трехэтажных новостроек переполнились септики.

В селе Чигири Благовещенского района на дороге замерзли экскременты.Ледяная горка из них появилась после того, как около трехэтажных новостроек переполнилисьсептики.Сельскую дорогу буквально затопило нечистотами. Местные жители сталипубликовать в соцсетях фотографии, как с этой горки катается ребятня.Как выяснилось, жильцы новых домов отказались платить за откачкусептика, считая тариф необоснованно высоким. В результате управляющая компанияне присылала ассенизатор, передает "Амур.Инфо".В дежурной диспетчерской службе Благовещенского района сообщили, чток настоящему времени септик уже очистили. Но теперь из-за инцидента местнымжителям предстоит выбрать новую управляющую компанию, передает РИА Новости.Проезжую часть от замерзших нечистот в Чигирях пообещали расчистить до концанедели.Еще один курьезный случайпроизошел в декабре в городе Мыски Кемеровской области. Как писали "Дни.ру", тамчиновники приняли решение покрасить белой краской созданную к праздникамснежную горку. Таким образом они решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег вгороде. Мэр Мысков Дмитрий Иванов заявил, что ответственный уже получилвыговор. При этом он принес извинения горожанам, которым инцидент испортилновогоднее настроение.