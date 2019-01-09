В селе Чигири Благовещенского района на дороге замерзли экскременты.
Ледяная горка из них появилась после того, как около трехэтажных новостроек переполнились
септики.
В селе Чигири Благовещенского района на дороге замерзли экскременты.
Ледяная горка из них появилась после того, как около трехэтажных новостроек переполнились
септики.
Сельскую дорогу буквально затопило нечистотами. Местные жители стали
публиковать в соцсетях фотографии, как с этой горки катается ребятня.
Как выяснилось, жильцы новых домов отказались платить за откачку
септика, считая тариф необоснованно высоким. В результате управляющая компания
не присылала ассенизатор, передает "Амур.Инфо".
В дежурной диспетчерской службе Благовещенского района сообщили, что
к настоящему времени септик уже очистили. Но теперь из-за инцидента местным
жителям предстоит выбрать новую управляющую компанию, передает РИА Новости.
Проезжую часть от замерзших нечистот в Чигирях пообещали расчистить до конца
недели.
Еще один курьезный случай
произошел в декабре в городе Мыски Кемеровской области. Как писали "Дни.ру", там
чиновники приняли решение покрасить белой краской созданную к праздникам
снежную горку. Таким образом они решили скрыть угольную пыль, пачкающую снег в
городе. Мэр Мысков Дмитрий Иванов заявил, что ответственный уже получил
выговор. При этом он принес извинения горожанам, которым инцидент испортил
новогоднее настроение.