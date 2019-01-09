День защитника Отечества 23 февраля выпал в этом году на субботу и было решено перенести нерабочий день на 10 мая 2019 года. И следующие длинные выходные, три дня, у россиян будут только в марте (с 8 по 10 марта). Зато первая рабочая неделя этого года короткая

День защитника Отечества 23 февраля выпал в этом году на субботу и было решено перенести нерабочий день на 10 мая 2019 года. И следующие длинные выходные, три дня, у россиян будут только в марте (с 8 по 10 марта). Зато первая рабочая неделя этого года короткая, передает РИА Новости со ссылкой на Роструд.В мае россиян ждут "две серии" выходных с 1 по 5 мая, на День Весны и Труда и с 9 по 12 мая, на День Победы. А в ноябре на День народного единства нас ждут три выходных с 2 по 4 ноября.