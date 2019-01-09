В рамках всероссийской акции судогодские полицейские посетили детей подшефного образовательного учреждения.

В дни зимних каникул сотрудники Отдела МВД России по Судогодскому району посетили девчонок и мальчишек подшефной школы-интерната в деревне Лухтоново. В мероприятии приняли участие более тридцати воспитанников и персонал учреждения.Полицейские приготовили для своих маленьких подопечных сюрприз - фокусную программу. Замораживание предметов, снятие фонариков и игрушек с гирлянд новогодней елки, появление рисунков на пустых листах, угадывание возраста детей, отыскание «нужной» карты, ну и, конечно же, появление настоящего посоха деда мороза - далеко не все фокусы, происходившие в этот день. Дети и педагоги с восторгом и интересом пытались разгадать действия фокусника, в рукавах и за его спиной искали «вспомогательные» предметы, повторяли действия волшебного гостя.Ребята дружно участвовали в развлекательной программе и от души смеялись, соревнуясь в веселых конкурсах. Вместе с сотрудниками полиции воспитанники водили хоровод вокруг новогодней ёлки, пели песни и рассказывали стихотворения.В конце праздничного представления под дружные возгласы детей Полицейский Дед Мороз зажег огни на ёлке и вручил ребятам сладкие подарки.Детский праздник принес массу положительных эмоций и улыбок не только детям, но и его организаторам. Ведь нет ничего более приятного, чем подарить настоящую зимнюю сказку маленькому человеку.