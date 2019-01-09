Инициатива принадлежала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику

Инициатива принадлежала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику«Музею деревянного зодчества ­– 50!». Под таким лозунгом в минувшем году в Суздале проходили лекции, творческие встречи, выставки, посвященные полувековому юбилею одного из самых известных музейных комплексов России. Инициатива принадлежала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику и была поддержана всеми, кому дорого национальное культурно-историческое наследие.В последние дни декабря 2018 года в администрации Суздаля фотографы Владимир и Павел Суховы представили выставку своих работ, посвященных Музею деревянного зодчества. Вернисаж был организован Суздальским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при содействии ВСМЗ. Около 30 работ суздальских фотографов рассказывают о разных сторонах жизни и деятельности самого востребованного музейного комплекса Владимирской области, который выполняет задачу сохранения памятников деревянной народной архитектуры, знакомит с жизнью, бытом и трудом русских крестьян в экспозициях.В 60-е годы ХХ века в нашей стране для спасения памятников деревянной народной архитектуры было создано более 20 музеев под открытым небом. Сюда из отдалённых сел и деревень привозились самые ценные церковные, жилые и хозяйственные деревянные постройки. «Собранные» в специальные заповедники памятники находились под бдительным присмотром музейных работников и реставраторов, они их сохраняли и показывали. Так был образован и Музей деревянного зодчества в Суздале, расположившийся напротив кремля на высоком берегу Каменки на месте разрушенных после революции каменных Дмитриевской и Георгиевской церквей и, бывшей когда-то здесь, Томиловой слободы.В настоящее время музей объединяет 19 памятников деревянного зодчества, привезенных из разных мест Владимирской области, и наполовину каменный, наполовину деревянный дом купцов Агаповых второй половины ХVIII века. Музей за все время своего существования зарекомендовал себя как уникальная живописная площадка для музейных фестивалей и праздников – Огурца, Масленицы, Троицы, Святок, ставших туристскими брендами Суздаля.Это уже третья фотовыставка Суздальского отделения ВООПИиК в администрации города, представляющая памятники культурного наследия Суздаля.