54-летний местный житель незаконно зарегистрировал уроженцев ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы в ходе проверки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной в 7 микрорайоне Зеленограда, 54-летний местный житель незаконно зарегистрировал уроженцев ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31