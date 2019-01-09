Им стал один из известнейших владимирских журналистов

Им стал один из известнейших владимирских журналистовВладимир Сипягин нашел нового председателя комитета общественных связей и СМИ Владимирской области. Им стал Григорий Белов. 9 января губернатор подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-секретарь Сипягина Ольга Петрова.Сама же Ольга Петрова получила должность заместителя председателя пресс-службы.Для справкиГригорий Белов родился 18 июня 1964 года. Григорий Викторович – один из опытнейших журналистов Владимира. Он работал в «Томиксе», был главредом нескольких СМИ - газеты «Владимирские ведомости», издания «Призыв» и рупора регионального отделения «Единой России» «Ваша газета». До нового назначения был главным редактором сайта «ТВ-Миг».