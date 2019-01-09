11 января отмечают День заповедников и национальных парков

11 января отмечают День заповедников и национальных парковДирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником проведут экологическую игру для школьников «Экознатоки».В экологической игре посоревнуются четыре команды из школ №№ 25, 31, 36, и гимназии № 35. Ребята будут соревноваться в знании особо охраняемых природных территорий России и Владимирской области, животного и растительного мира региона.Всех участников ждут дипломы, а победителей – ценные призы и подарки.Ежегодно 11 января российские экологи отмечают День заповедников и национальных парков. Праздник призывает помнить о том, что на Земле существуют тысячи уникальных природных комплексов и объектов, которые нуждаются в нашей заботе и охране.И сегодня как нельзя кстати звучат слова российского ученого, академика РАН Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь, — на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии вытянутой руки».