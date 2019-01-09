Полицейскими установлена причастность злоумышленника к нескольким эпизодам преступной деятельности.

В декабре прошлого года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратились несколько жителей Фрунзенского района областного центра, сообщивших о хищении из их автомобилей видеорегистраторов.Обстоятельства совершения краж были схожи: злоумышленник проникал в транспортное средство, похищал прибор видеофиксации и скрывался с места преступления.По всем фактам совершенных краж Следственным управлением городского УМВД были возбуждены уголовные дела.Один из потерпевших пояснил полицейским, что видел, как от его автомобиля, припаркованного у дома, бежал, а затем скрылся в подъезде неизвестный мужчина в красной куртке. Приблизившись к автомобилю, местный житель обнаружил разбитое окно и пропажу видеорегистратора, после чего обратился в полицию.Оперативные сотрудники провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 32-летнего жителя Кольчугинского района.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что приехал во Владимир в гости к знакомым и в течение четырех дней похищал имущество из автомобилей, которое впоследствии продавал.В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению четырех эпизодов преступной деятельности. Сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила 18 000 рублей.Расследование уголовных дел продолжается.