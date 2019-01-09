Повышение получилось больше, чем планировали

Повышение получилось больше, чем планировалиС начала этого года во Владимире подняли плату за детский сад. Повышение получилось больше, чем планировали.Изначально власти хотели установить разный уровень максимальной платы для разных муниципалитетов. Больше всех платить пришлось бы родителям из Владимира и Коврова — по 142 рубля в день при 12-часовом пребывании и 182 рубля за сутки.Теперь в группах с 12-часовым пребыванием детей нужно будет оплачивать 149 рублей в день. А за круглосуточные группы теперь просят 191 рубль в день. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений оплата теперь составляет 139 рублей в день.Льготы положены родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. На 20% решили снизить оплату за первого ребёнка, на 50% — за второго и последующих детей из малообеспеченных семей. Кроме того, плату не взимают с детей-сирот, детей-инвалидов и детей с туберкулезной интоксикацией.