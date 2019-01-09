Нижняя палата парламента в среду, 9 января, открыла новую весеннюю сессию. Традиционно она продлится до середины лета. В предстоящие месяцы депутатов ждет колоссальный объем работы: предстоит не только рассмотреть важные для страны законопроекты, но и проконтролировать их исполнение, а также продолжить выстраивать эффективное взаимодействие с правительством и коллегами из региональных парламентов. О приоритетах работы Госдумы в ближайшие полгода рассказал на первом пленарном заседании весенней сессии спикер Вячеслав Володин.

Нижняяпалата парламента в среду, 9 января, открыла новую весеннюю сессию.Традиционно она продлится до середины лета. В предстоящие месяцыдепутатов ждет колоссальный объем работы: предстоит не толькорассмотреть важные для страны законопроекты, но и проконтролировать их исполнение, а такжепродолжить выстраивать эффективное взаимодействие с правительством иколлегами из региональных парламентов. О приоритетах работы Госдумы вближайшие полгода рассказал на первом пленарном заседании весеннейсессии спикер Вячеслав Володин.Начавшийсягод председатель Госдумы назвал особенным и напомнил о начале реализациимасштабных национальных проектов. "Очень важно, как мы с вами приступим кработе, насколько эффективно будут решаться задачи, которые поставленыпрезидентом в послании Федеральному собранию, в указах", – сказалВолодин. От успеха на этом направлении зависит будущее страны,подчеркнул руководитель нижней палаты.Средиглавных задач спикер выделил повышение уровня жизни граждан и улучшениежилищных условий, снижение бедности, а также вопросы ускорениятехнологического развития страны. Володин напомнил, что перед Россиейстоит амбициозная цель – войти в пятерку ведущих экономик мира.Всегов недрах нижней палаты находятся 1164 законопроекта, рассказал спикер.Он отметил, что это почти в два раза меньше, чем в 2016 году, когдаседьмой созыв нижней палаты начинал работу. "563 нормативно-правовыхакта находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 готовятся крассмотрению в первом чтении, 234 – во втором чтении, два – на стадиирассмотрения в третьем чтении", – уточнил Володин.числе нормативно-правовых актов, которые депутатам предстоитрассмотреть в ближайшие месяцы, значатся 12 законопроектов, направленныхна реализацию послания президента Федеральному собранию. "Из них 10законопроектов прошли уже первое чтение, внесение двух ожидаем отправительства", – уточнил спикер и обратился к постоянному представителюкабинета министров в нижней палате Александру Синенко с просьбой ускорить процесс внесения этих документов.Законодательнапомнил, что принятый депутатами в ноябре прошлого года федеральныйбюджет на три года предусматривает около 5,7 триллиона рублей навыполнение нацпроектов. Володин призвал обеспечить эффективнуюреализацию этих средств прежде всего на региональном уровне.Выступаяперед депутатским корпусом на первом пленарном заседании весеннейсессии, спикер Госдумы предложил коллегам рассматривать в приоритетномпорядке общественно-значимыезаконопроекты, которые решают конкретные проблемы граждан. Среди них онвыделил инициативы о доступе родственников в реанимацию, о паллиативноймедицинской помощи, о доступе к мобильной геолокации для поиска детей идругие нормативно-правовые акты."Принятия этих законов ждут люди", – подчеркнул председатель нижней палатыДругойважный фронт работ – законодательное обеспечение развития цифровойэкономики в России. По словам Вячеслава Володина, в ближайшее времяправительство представит на рассмотрение депутатов 20 законопроектов вэтой сфере. Речь идет об инициативах о цифровых правах, краудфандинге, офинансовых активах и других важных вопросах."Созданиеблагоприятного правового поля для развития цифровой экономики во многомдолжно обеспечить нам преимущественное положение в конкуренции средидругих стран", – сказал спикер Госдумы.Особоезначение для эффективного решения этих задач приобретает взаимодействиечетырех профильных думских комитетов. Володин поручил им создатьрабочие группы из экспертов, представителей научного и деловогосообществ по работе над проектами законов о развитии цифровой экономики.Еще одним приоритетом в работе седьмого созыва в ближайшие месяцы станет анализи мониторинг правоприменительной практики. Вячеслав Володин напомнил,что депутаты почти закончили разбор законодательных завалов – осталось44 законопроекта. Теперь на первый план выходит контроль за исполнениемпринятых инициатив, подчеркнул спикер. Законодатель посетовал, чтопринятый документ не всегда эффективно работает, что порой приводит ккритике в адрес депутатов.Этопроисходит в том числе из-за отсутствия подзаконной базы, пояснилВолодин. По его словам, совместно с правительством Госдума проведетработу и примет нормы регламента, которые позволят держать исполнениезаконов на контроле.качестве примера спикер привел закон "Об ответственном обращении сживотными", окончательно одобренный Госдумой в конце декабря. Володиннапомнил, что в первом чтении нормативно-правовой акт был принят семьлет назад. "Сегодня закон принят, и нам важно, чтобы его нормызаработали", – сказал председатель нижней палаты. В то же время онпосетовал, что ряд правительственных подзаконных актов отсутствуют даже впроекте. На их подготовку Госдума отвела 180 дней после принятияосновного закона.Спикервыдвинул ряд инициатив, которые позволят повысить эффективностьмониторинга правоприменительной практики. В частности, Володин предложилпроводить выездные заседания совета Госдумы в тех регионах, где естьнеобходимость дополнительного контроля.Депутатамнижней палаты парламента также важно выстраивать отношения со своимиколлегами из законодательных собраний субъектов Федерации, подчеркнулспикер. "Нужно не стесняться проводить выездные заседания думскихкомитетов, что позволит выходить на более качественные решения", -сказал Володин.Напомним,предыдущая, Госдумы завершилась 19 декабря. Депутатыпроделали огромную работу: был принят ряд важных законопроектов, преждевсего в социально-экономической сфере, повышена интенсивность общения сизбирателями в регионах, продолжилось расширение и укреплениемеждународных контактов нижней палаты.Так,впервые за последние несколько лет бюджет стал профицитным. Доходыпревысят расходы почти на два триллиона рублей. Эти средства направят наразвитие страны. Также в приоритете были вопросы здравоохранения идемографии, защиты детей от деструктивного влияния, гуманизацииуголовного законодательства, ответственного обращения с животными идругие направления.