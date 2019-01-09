Премьер-министр России Дмитрий Медведев решал сегодня, как помочь жителям Магнитогорска, которые пострадали при обрушении подъезда жилого дома. Он провел совещание по ликвидации последствий трагедии, в котором по видеосвязи принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решал сегодня, как помочь жителям Магнитогорска, которые пострадали при обрушении подъезда жилого дома. Он провел совещание по ликвидации последствий трагедии, в котором по видеосвязи принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Дубровский заверил, что все выплаты материальной помощи завершат до конца недели — две трети, по его словам, уже распределены. Дмитрий Медведев рассказал, сколько выделят на приобретение квартир из федерального бюджета, передает телеканал "Россия 24". "Если потребуется, вы непосредственно выходите на Минстрой, на вице-премьера Мутко, посмотрим, потому что все ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь, это мы прекрасно понимаем", — обратился председатель правительства к главе региона, посоветовав проявить свои возможности.По словам Медведева, должны быть проанализированы все технологические моменты по состоянию пострадавшего дома. Глава правительства подчеркнул, что 147 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ, должны быть потрачены на приобретение новых квартир для жителей седьмого и восьмого подъездов, пострадавших от взрыва бытового газа.