Пока актрису Кристину Асмус мучают вопросы, какие места посетить в Дубае, Гарик Харламов удивляет поклонников странными размышлениями.

Пока актрису Кристину Асмус мучают вопросы, какие места посетить в Дубае, Гарик Харламов удивляет поклонников странными размышлениями.Юморист Гарик Харламов всегда готов посмеяться над собой и своей профессиональной деятельностью. Комикс доказал это свежим постом в своем Instagram.Харламов опубликовал картинку с подписью: "Никогда не сдавайся. Позорься до конца". По словам Гарика, это девиз некоторых его выступлений. Поклонники оценили самоиронию кумира.Напомним, что во время новогодних праздников Актриса Кристина Асмус впервые открыла для себя Дубай. Из-за этого она обратилась к поклонникам с "криком о помощи".Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте. "Молю, кто был здесь или живет, пишииите!! ? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", – написала она.Актриса добавила, что собиралась попасть в Дубай давно, но получилось только сейчас. Кристина добавила, что у ее дочери на носу день рождения, и попросила поделиться идеями на этот счет.