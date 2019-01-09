Цензура не спасет современную российскую музыку. Под нее хочется не объясняться в любви, а ширяться. Победить
этот трэш и хаос невозможно, уверен Иосиф Пригожин.
Цензура не спасет современную российскую музыку. Под нее хочется не объясняться в любви, а ширяться. Победить
этот трэш и хаос невозможно, уверен Иосиф Пригожин.
В современной
российской музыке надо создавать здоровые тренды и бороться за них. Только так
можно справиться с господствующим трэшем и хаосом. Продюсер Иосиф Пригожин
прокомментировал предложение певца Димы Билана: артист считает, что стране
нужны специальные структуры для оценки качества музыкальных композиций.
"Я уверен, что сейчас цензуру ввести практически
невозможно. Хотя ящик Пандоры уже открыт. Победить этот трэш и хаос – сложно,
потому что новое поколение растет на том самом трэше и хайпе, без которого
невозможно существовать музыканту. Нужно не вводить цензуру, а бороться за
здоровые тренды, создавать их", – заявил продюсер.
По словам сегодня не только в России, но и на
Западе музыканты перестали быть примером для подражания. Они перестали творить,
поэзия давно закончилась, подчеркивает Пригожин. "Раньше под музыку делали
предложения, занимались сексом, а сегодня только ширяться захочется. Музыка
превратилась в одноклеточный фастфудовый инструмент исключительно для
зарабатывания денег. Взрослые артисты сейчас тоже сели на волну этого хайпа",
– высказал свою точку зрения продюсер в эфире .
Продюсер видит проблему и в том, что в музыкальной сфере
появилось множество случайных людей. напомнил, что, к примеру, Билан и
Дробыш получили музыкальное образование и посвятили музыке всю жизнь и вложили
в это большой труд. А для сравнения вспомнил Ольгу Бузову – которую просто
"протащили" на сцену. Возможно, Бузова хорошая телеведущая – но к
музыке она никакого отношения не имеет, уверен Пригожин.