Цензура не спасет современную российскую музыку. Под нее хочется не объясняться в любви, а ширяться. Победить этот трэш и хаос невозможно, уверен Иосиф Пригожин.

Цензура не спасет современную российскую музыку. Под нее хочется не объясняться в любви, а ширяться. Победитьэтот трэш и хаос невозможно, уверен Иосиф Пригожин.В современнойроссийской музыке надо создавать здоровые тренды и бороться за них. Только такможно справиться с господствующим трэшем и хаосом. Продюсер Иосиф Пригожинпрокомментировал предложение певца Димы Билана: артист считает, что страненужны специальные структуры для оценки качества музыкальных композиций."Я уверен, что сейчас цензуру ввести практическиневозможно. Хотя ящик Пандоры уже открыт. Победить этот трэш и хаос – сложно,потому что новое поколение растет на том самом трэше и хайпе, без которогоневозможно существовать музыканту. Нужно не вводить цензуру, а бороться заздоровые тренды, создавать их", – заявил продюсер.По словам сегодня не только в России, но и наЗападе музыканты перестали быть примером для подражания. Они перестали творить,поэзия давно закончилась, подчеркивает Пригожин. "Раньше под музыку делалипредложения, занимались сексом, а сегодня только ширяться захочется. Музыкапревратилась в одноклеточный фастфудовый инструмент исключительно длязарабатывания денег. Взрослые артисты сейчас тоже сели на волну этого хайпа",– высказал свою точку зрения продюсер в эфире .Продюсер видит проблему и в том, что в музыкальной сферепоявилось множество случайных людей. напомнил, что, к примеру, Билан иДробыш получили музыкальное образование и посвятили музыке всю жизнь и вложилив это большой труд. А для сравнения вспомнил Ольгу Бузову – которую просто"протащили" на сцену. Возможно, Бузова хорошая телеведущая – но кмузыке она никакого отношения не имеет, уверен Пригожин.