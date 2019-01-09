Имя китайского ученого Хе Цзянькуя, который в конце прошлого года шокировал мир созданием генетически модицифицированных близнецов, снова на первых страницах газет и в выпусках новостей. И опять в негативном контексте.

Имя китайского ученого Хе Цзянькуя, который в конце прошлого года шокировал мир созданием генетически модицифицированных близнецов, снова на первых страницах газет и в выпусках новостей. И опять в негативном контексте. Его обвиняют еще и в коррупции, а за это в Китае грозит смертная казнь. Как и почему физик по образованию дошел до редактирования человеческих генов и на что оказался готов ради всемирной славы?Собственный YouTube-канал, блоги на английском и китайском, вот селфи с конференции в США с Дженнифер Дудна — она один из создателей того самого революционного метода редактирования генов.Хе Цзянькуй сам был восходящей звездой биофизики: гранты на 6 миллионов долларов, успешные стартапы в генной инженерии. Но он явно жаждал ни больше, ни меньше — научного бессмертия: мальчик из семьи фермеров, из беднейшей провинции. Новые детали биографии публикует гонконгская пресса — с детства мечтал стать китайским Эйнштейном, а стал — Франкенштейном."Безумный гений", прозвали его коллеги. Теперь они утверждают, что ему грозит смертная казнь. На них ссылается английская The Telegraph. Это, конечно, больше спекуляции на скандале. Но многие ученые считают, что Хэ Цзянькуй вряд ли оплачивал эксперименты сам. Если это так, кроме нарушений врачебной этики и медицинских законов за создание "дизайнерских близнецов" ему могут предъявить обвинения в коррупции и взяточничестве, за которые в Китае — высшая мера. Где он сейчас, неизвестно, официальных комментариев от властей нет. Китайские журналисты сами пытаются выяснить: вот больница, где врач якобы ставил опыт на нерожденных детях — как вышло, что об эксперименте длиной минимум 9 месяцев никто не знал?В заявлении больницы говорится, что они никогда не участвовали в чем-либо, связанном с генным редактированием детей, о чем говорил Хе Цзянькуй, и они обратятся в полицию.Заявка врача на патент отклонена, его исследования заморожены. Расследование ведет министерство науки и техники. Там считают, что эксперимент нанес вред имиджу страны, и с этим согласны в социальных сетях.У записей с хэштегом "первые генномодифицированные ВИЧ-устойчивые дети" более полутора миллиардов просмотров, и большинство пользователей интересует, какое наказание грозит за эти игры с природой.Минобразования Китая предписало больницам и университетам проверить все проекты по редактированию генов с 2013 года. Вряд ли ученый рассчитывал запустить такую цепочку и отредактировать собственную карьеру — от амбициозного первопроходца до безумца в тюрьме.