Жуткое преступление произошло в Норвегии. Неизвестные похитили супругу одного из самых богатых людей в стране, бизнесмена Тома Хагена. О местонахождении 68-летней Анны-Элизабет Фалькевик ничего неизвестно с конца октября.

Жуткое преступление произошло в Норвегии. Неизвестные похитили супругу одного из самых богатых людей в стране, бизнесмена Тома Хагена. О местонахождении 68-летней Анны-Элизабет Фалькевик ничего неизвестно с конца октября, сообщает NDTV.Норвежские спецслужбы посоветовали бизнесмену не афишировать информацию о похищении супруги, поэтому о нем стало известно только сейчас. Известно, что женщину выкрали прямо из дома в Леренскуге, а за ее освобождение требуют 9 миллионов евро в криптовалюте Monero.Власти отмечают, что это первое в истории страны преступление, когда преступники требуют выкуп в виртуальной валюте.Поисками пропавшей занимаются также Интерпол и Европол. Полиция советует родственникам женщины пока не платить выкуп. При этом преступники уже месяц не могут предъявить доказательства того, что Анна-Элизабет Фалькевик жива.Известно лишь, что преступники общаются с полицией через некую электронную платформу.Поиски женщины продолжаются.