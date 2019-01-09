В Буденновске под арест отправлен водитель, наехавший на сотрудника ДПС, параллельно таща за собой другого полицейского, зажатого стеклом автомобиля. Мужчину посадили на пять суток, и в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В Буденновске под арест отправлен водитель, намеренно сбивший сотрудника ДПС. При этом он тащил за руку, зажатую стеклом, другого полицейского.Инцидент произошел ночью 7 января во время операции "Нетрезвый водитель". Сотрудники ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ, белую "Приору", и попросили документы у мужчины, сидящего за рулем.Водитель агрессивно отреагировал, а когда полицейский попытался открыть дверь через открытое окно, защемил ему руку стеклом и нажал на газ.Сотруднику ДПС удалось вырваться, а беглец скрылся, сбив второго полицейского, стоявшего на пути его автомобиля.Довольно скоро агрессивного 21-летнего мужчину задержали и посадили на пять суток за неисполнение законных требований полицейских, а также за грубое нарушение правил дорожного движения.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".