Для этого создали специальную «горячую линию»

Для этого создали специальную «горячую линию»Появление сосулек и наледей на крышах угрожает жизни и здоровью людей. В Белом доме напоминают, что следить за чистотой крыш должны собственники зданий, а также руководители управляющих компаний, организаций, предприятий и учреждений, которые обсуживают местные дома и постройки.Каждый житель Владимирской области может пожаловаться на скопление сосулек на «горячую линию» государственной инспекции административно-технического надзора по телефону – 8 (4922) 45-10-41.Кроме того, туда же можно сообщить о несвоевременном вывозе мусора и некачественной уборке снега.