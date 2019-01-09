Солист группы Руки вверх! против любой цензуры. Комментируя предложение Димы Билана, Сергей Жуков предложил свой вариант решения проблемы треша на российской эстраде.

Солист группы "Руки вверх!" против любой цензуры.Комментируя предложение Димы Билана, Сергей Жуков предложил свой вариантрешения проблемы "треша" на российской эстраде.На российской сцене надо ввести возрастной ценз. Слушателейследует предупреждать о содержании произведения – а россияне сами смогут решить,хотят ли они насладиться подобной композицией, считает Сергей Жуков."Я против любой цензуры, я, скорее, больше за контрольпо возрастному цензу, как это делается во всех цивилизованных странах. Ну иобязательно ставить, если есть какие-то матные слова, специальный значок"ненормативная лексика". И все. А дальше уже люди должны самивыбирать и решать, что им можно, а что нельзя" – приводит мнение солистагруппы "Руки вверх!" Life.ru.Жуков прокомментировал призыв певца Димы Билана. Артистсчитает, что стране нужны специальные структуры для оценки качества музыкальныхкомпозиций. По мнению Билана, без цензуры российская эстрада сваливается в"абсолютный трэш и вседозволенность".В комментариях предложения Димы Билана опередил продюсер Иосиф Пригожин. Он также высказался против цензуры. По мнению продюсера, в современной российской музыке надо создавать здоровые тренды и бороться за них – только так можно справиться с господствующими трешем и хаосом.Что касается Сергея , то он не думает, что Билан призывал к каким-торадикальным мерам. По мнению Жукова,певец просто выступил за более качественную музыку на российской сцене.