Линдси Лохан сделала дерзкое заявление. Звезда Голливуда рассказала о своем участии в телепроекте Пляжный клуб Линдси Лохан.

ЛиндсиЛохан сделала дерзкое заявление. Звезда Голливуда рассказала освоем участии в телепроекте "Пляжный клуб Линдси Лохан".В рамках шоу знаменитость наняла десять представителейпоколения двухтысячных, которые будут на нее работать. По словам артистки,когда речь заходит о деньгах и бизнесе, она забывает об эмоциях."Как только ты станешь эмоциональным, я стану Путиным", – передает слова Лохансвоему деловому партнеру The Hollywood Reporter. Поимеющейся информации, чуть позже Линдси одумалась и признала, что подобноесравнение было преувеличением.Напомним, в сентябре прошлого года западный таблоид TMZрассказал странную историю о злоключениях голливудской звезды в Москве. Лохан приблизиласьк семье сирийских беженцев, которые, как она утверждает, планировали продатьсвоих детей. Она крикнула им, что тем самым они разрушают арабскую культуру.Когда девушка попыталась подойти к одному из детей, то получила по лицу.Отметим, что у Линдси Лохан были серьезные проблемыс алкогольной и наркотической зависимостями. С 18 лет пристрастившись к бутылке, актриса частопопадала за решетку за вождение в нетрезвом виде, а в ночных клубах устраивала зажигательные танцына барной стойке.