Линдси
Лохан сделала дерзкое заявление. Звезда Голливуда рассказала о
своем участии в телепроекте Пляжный клуб Линдси Лохан.
Линдси
Лохан сделала дерзкое заявление. Звезда Голливуда рассказала о
своем участии в телепроекте "Пляжный клуб Линдси Лохан".
В рамках шоу знаменитость наняла десять представителей
поколения двухтысячных, которые будут на нее работать. По словам артистки,
когда речь заходит о деньгах и бизнесе, она забывает об эмоциях.
"Как только ты станешь эмоциональным, я стану Путиным", – передает слова Лохан
своему деловому партнеру The Hollywood Reporter. По
имеющейся информации, чуть позже Линдси одумалась и признала, что подобное
сравнение было преувеличением.
Напомним, в сентябре прошлого года западный таблоид TMZ
рассказал странную историю о злоключениях голливудской звезды в Москве. Лохан приблизилась
к семье сирийских беженцев, которые, как она утверждает, планировали продать
своих детей. Она крикнула им, что тем самым они разрушают арабскую культуру.
Когда девушка попыталась подойти к одному из детей, то получила по лицу.
Отметим, что у Линдси Лохан были серьезные проблемы
с алкогольной и наркотической зависимостями. С 18 лет пристрастившись к бутылке, актриса часто
попадала за решетку за вождение в нетрезвом виде, а в ночных клубах устраивала зажигательные танцы
на барной стойке.