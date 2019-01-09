Артист Сергей Исаев опубликовал
в своем Instagram ролик,
который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива Уральские
пельмени высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогой
отдых.
Артист Сергей Исаев опубликовал
в своем Instagram ролик,
который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива "Уральские
пельмени" высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогой
отдых.
Сергей Исаев отправился вместе с семьей и друзьями в Таиланд.
На видеозаписи с отдыха он запечатлен вместе со спортсменом Сергеем Харитоновым. "Дорогие
друзья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах...", -
начал свою речь артист. "Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает
на берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться",
– поясняет звезда "".
Харитонов добавил, что все туристы "чувствуют себя некомфортно" и выглядят "несчастными". Чтобы избежать такой "плохой" погоды, они советуют россиянам отдыхать
на курортах Краснодарского края. В конце шуточного обращения друзья
поздравили подписчиков с праздниками.
Не все пользователи оценили иронию участника "". "Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма – "Отдыхайте,
граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги“, остальных
это не касается", "Ну, по поводу курортов Краснодарского края – как-то не очень
красиво. Вам это популярности не добавит", передает комментарии возмущенных подписчиков Ura.ru.
Некоторые поклонники, наоборот, похвалили чувство юмора Исаева
и Харитонова и пожелали им хорошего отдыха: "Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!", "Хорошего отдыха!", "Приятного Вам
отдыха!", "Этим летом там отдыхали! Рай!", "Красавцы!".