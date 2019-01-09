Артист Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram ролик, который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива Уральские пельмени высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогой отдых.

Артист Сергей Исаев опубликовалв своем Instagram ролик,который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива "Уральскиепельмени" высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогойотдых.Сергей Исаев отправился вместе с семьей и друзьями в Таиланд.На видеозаписи с отдыха он запечатлен вместе со спортсменом Сергеем Харитоновым. "Дорогиедрузья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах...", -начал свою речь артист. "Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидываетна берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться",– поясняет звезда "".Харитонов добавил, что все туристы "чувствуют себя некомфортно" и выглядят "несчастными". Чтобы избежать такой "плохой" погоды, они советуют россиянам отдыхатьна курортах Краснодарского края. В конце шуточного обращения друзьяпоздравили подписчиков с праздниками.Не все пользователи оценили иронию участника "". "Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма – "Отдыхайте,граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги“, остальныхэто не касается", "Ну, по поводу курортов Краснодарского края – как-то не оченькрасиво. Вам это популярности не добавит", передает комментарии возмущенных подписчиков Ura.ru.Некоторые поклонники, наоборот, похвалили чувство юмора Исаеваи Харитонова и пожелали им хорошего отдыха: "Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!", "Хорошего отдыха!", "Приятного Вамотдыха!", "Этим летом там отдыхали! Рай!", "Красавцы!".