Заболеваемость ОРВИ снизилась на 30,6%.

Во Владимирской области за первую неделю нового года заболеваемость ОРВИ снизилась на 30,6%. Это связано с праздниками. По данным Роспотребнадзора, в больницы региона обратилось 5887 человек, из которых 2572 – во Владимире. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.Центр гигиены и эпидемиологии региона провел 420 исследований, выявив 2 случая гриппа В, 11 случаев гриппа А (нетипированный) и 1 случай гриппа В. Также зафиксированы случаи риновирусов и сезонной коронавирусной инфекции. Всего в текущем эпидемическом сезоне зафиксировано 45 случаев гриппа.