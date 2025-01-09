Дети на ЧП не пострадали.

С 1 по 8 января на территории Владимирской области произошло 40 пожаров, в результате которых погибли 5 человек, двое получили травмы. Дети среди пострадавших отсутствуют.Так, например, в Селивановском районе 4 января зарегистрирован пожар в сарае в деревне Курково. Сообщение о возгорании поступило в 8:38. Для тушения были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям огонь не распространился на соседние дома, однако сам сарай сгорел полностью. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара.Напомним, ранее мы писали, что