Средняя стоимость аренды возросла в 2,2 раза, а в Суздале она подскочила в 3,6 раза до 5 тыс. рублей за сутки.

Согласно исследованию , количество объектов посуточной аренды в городах Золотого кольца значительно увеличилось: с 450 в 2019 году до 4,5 тыс. сейчас. Средняя стоимость аренды возросла в 2,2 раза, а в Суздале она подскочила в 3,6 раза до 5 тыс. рублей за сутки, что делает этот город самым дорогим для проживания в маршруте.Для планирующих поездку туристов рекомендуем закладывать в бюджет около 3,5 тыс. рублей за сутки. Таким образом, путешествие по Золотому кольцу на восемь дней обойдется примерно в 28 тыс. рублей. Эксперт Елена Бобровская отметила, что новогодние праздники идеально подходят для экскурсионного туризма в России, так как аренда жилья здесь ниже, чем в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург.