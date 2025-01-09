Подрядчик сорвал сроки работ.

Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения работ по контракту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе проверки выявлено, что подрядчик «Дорожник-2» не успел выполнить обязательства по контракту на благоустройство Окского парка, заключенному на сумму свыше 36 миллионов рублей.Несмотря на график окончания работ до 31 октября 2024 года, обязательства были не выполнены.После вмешательства прокуратуры была утверждена дисциплинарная ответственность для виновного должностного лица, а все работы по благоустройству были завершены. Напомним, ранее мы писали, что