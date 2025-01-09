Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Суздале. Речь о «Ансамбле богадельни Шишкиных». Об этом сообщили в

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Суздале. Речь о «Ансамбле богадельни Шишкиных». Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. Ранее прокуратура Владимирской области во время проверки выяснила, что объект культурного наследия находится в плохом состоянии. В зданиях 1891 года постройки осыпаются штукатурка и кладка фасада, в стенах