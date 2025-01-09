Дмитрий Головин, рыболов Пришел на Клязьму и вижу такую историю — пластик плывет дурниной по всей реке. Новая волна пластика. Владимирские любители рыбалки снова бьют тревогу. В Клязьме

Дмитрий Головин, рыболов Пришел на Клязьму и вижу такую историю — пластик плывет дурниной по всей реке. Новая волна пластика. Владимирские любители рыбалки снова бьют тревогу. В Клязьме заметили мелкие кусочки, предположительно, пластиковых отходов. Информация об этом появилась в сообществе владимирских рыбаков. Как рассказывает автор видео, засор реки фрагментами пластмассы он обнаружил 7 января вечером