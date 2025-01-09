Площадь пожаров в Лос-Анджелесе выросла до 11 тысяч гектаров.

Почти 370 тысяч человек остались без электричества в Калифорнии из-за лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.us.Так, в округе Лос-Анджелес электричества нет у 198 389 человек, в округе Вентура – у 66 357 жителей, в округе Риверсайд – у 45 664 человек, в округе Сан-Бернардино – у 34 357 человек.Площадь пожаров в Лос-Анджелесе выросла до 11 тысяч гектаров. Ущерб от пожаров и экономические потери могут составить 52–57 миллиардов долларов.Из-за пожаров американский президент Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса. На фоне случившегося он также отменил свою поездку в Италию.