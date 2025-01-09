Рыбаки заметили загрязнение под льдом возле озера Фатино в Добром.

В Клязьме под Владимиром обнаружены частицы пластика, что стало поводом для начала проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Рыбаки заметили загрязнение под льдом возле озера Фатино в Добром. Видео с данным фактом вызвало бурное возмущение в социальных сетях, пользователи инициировали коллективное заявление в Следком. Клязьма уже подвергалась загрязнению, что привело к массовой гибели рыбы и уголовному делу.Напомним, ранее мы писали, что во