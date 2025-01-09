Тренер учреждения попала в скандал.

Во Владимирской области следователи опрашивают сотрудников и воспитанников спортивной школы по художественной гимнастике после инцидента с тренером, ставшим подозреваемой. Адвокат Владислав Луньков опубликовал видео, на котором мать воспитанницы утверждает, что её ребенок вернулась с синяками.Также представлена аудиозапись, где тренер унижает девочку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту возможных преступлений против юных спортсменов.Напомним, ранее мы писали, что