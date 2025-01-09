Зажигательные танцы с дедом Морозом и Снегурочкой. Зимние волшебники пришли развлекать детвору в жилой комплекс «Танеево парк» на Офицерской. Читать стихи, водить хороводы и веселиться с

Зажигательные танцы с дедом Морозом и Снегурочкой. Зимние волшебники пришли развлекать детвору в жилой комплекс «Танеево парк» на Офицерской. Читать стихи, водить хороводы и веселиться с друзьями – обязательное условие. Вокруг елки собрались ребята со всех корпусов новостроек. Савелий Жаворонков, житель ул. Офицерской Савелий Жаворонков: Настроение у меня отличное. А праздник классный, хороший. Новый год.