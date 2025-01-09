Благодаря его выдающимся достижениям владимирская школа самбо заняла лидирующие позиции в стране.

8 января на 74-м году жизни скончался Геннадий Маленкин, легенда владимирского и российского самбо. Он был абсолютным чемпионом СССР, чемпионом Европы и мира, а также обладателем кубка Мира.Благодаря его выдающимся достижениям владимирская школа самбо заняла лидирующие позиции в стране. Прощание с Геннадием Маленкиным пройдет 11 января с 12:00 до 13:00 в Вознесенской церкви.Напомним, ранее мы писали, что во