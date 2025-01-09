Житель Пензенской области обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из-за мужчины произошла авария в Петушинском районе, в которой

Житель Пензенской области обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из-за мужчины произошла авария в Петушинском районе, в которой серьезно пострадал его пассажир, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Кроме того, пострадало придорожное кафе. Днем 13 июля 2023 года мужчина ехал на УАЗе-«буханке» по М-7 по полосе разгона через деревню Новые