Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.

В одной из психиатрических больниц Владимира выявлены серьезные нарушения: повреждения покрытия стен и пола, а также медицинские изделия с истекшим сроком годности. Прокуратура региона обнаружила дефекты в коридоре, душевых и санитарной комнате общепсихиатрического отделения.Испорченные венозный жгут, хирургические перчатки и желудочный зонт были утилизированы после вмешательства надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление руководству больницы и рассматривает вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.Напомним, ранее мы писали, что