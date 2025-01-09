В мае 2024 года жительница Вязников устроилась продавцом-консультантом в магазин, продающий сотовые телефоны. Два месяца женщина спокойно работала, а потом решила, что денег не хватает. Тогда

В мае 2024 года жительница Вязников устроилась продавцом-консультантом в магазин, продающий сотовые телефоны. Два месяца женщина спокойно работала, а потом решила, что денег не хватает. Тогда она подумала, что можно украсть недорогой телефон и сдать в ломбард. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, первую кражу женщина совершила в июле. Она взяла с витрины два телефона,