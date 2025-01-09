Распоряжение о награде опубликовано на сайте Кремля от 5 января.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность вирусологу Алексею Середе, главному сотруднику лаборатории Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, расположенного в поселке Вольгинский Владимирской области. Алексей Серёда, также являющийся доктором биологических наук и профессором, был награждён за свои услуги в области вирусологии.Распоряжение о награде опубликовано на сайте Кремля от 5 января.Напомним, ранее мы писали, что