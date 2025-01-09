Встреча прошла в рамках 90-летия космонавта Валерия Кубасова.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Вязники 7 января, чтобы отметить 90-летие космонавта Валерия Кубасова, уроженца города и дважды Героя Советского Союза. Он подчеркнул значимость вклада Кубасова в космическую инженерию и призвал сохранять его традиции.На круглом столе выступил лётчик-космонавт Сергей Авдеев, а учащиеся местной школы №9 представили свой проект беспилотника. Визит завершился экскурсией в музей школы, где учился Кубасов.Напомним, ранее мы писали, что