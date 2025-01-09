21-летний молодой человек и 23-летняя женщина пытались арендовать одну и ту же несуществующую квартиру, каждый из них перевел якобы собственнику 10 000 рублей.

Во Владимире 8 января в полицию поступили заявления от двух жителей, ставших жертвами квартирного мошенничества. 21-летний молодой человек и 23-летняя женщина пытались арендовать одну и ту же несуществующую квартиру, каждый из них перевел якобы собственнику 10 000 рублей.Как рассказали в пресс-службе УМВД, полицейские задержали 36-летнего подозреваемого, который использовал фальшивое объявление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенник признал вину и обещал вернуть деньги жертвам, его отпустили под подписку о невыезде.Напомним, ранее мы писали, что