Последняя угроза беспилотников произошла в регионе 13 декабря 2024 года.

1 января 2025 года на официальном сайте администрации Коврова опубликована памятка для населения о порядке действий в случае атаки БПЛА.Стоит отметить, чтоМестные власти напоминают горожанам: если вы заметили БПЛА на улице, ищите укрытие и предупредите окружающих. В помещениях отходите от окон и сообщайте персоналу о возможной угрозе. Важно немедленно позвонить в службу спасения по номеру 112 или в полицию по номеру 102, предоставив информацию о БПЛА.При атаке БПЛА в автомобиле остановитесь, покиньте машину со стороны, противоположной атаке, лягте на землю и закройте голову руками. Используйте доступные укрытия для защиты.Если вы находитесь дома, захватите документы, телефон и аптечку, избегайте окон и выбирайте помещения без них, спускаясь в подвал или на нижний этаж. Пользоваться лифтом в таком случае запрещено.После атаки важно сохранять спокойствие, следить за детьми и избегать поднятия неизвестных предметов.