Кафе-мотель «Ямская Застава» в Юрьевце (Ноябрьская улица, 71б) загорелось ночью 8 января. В 22:30 вызвали спасателей. Тем временем местные жители выкладывали в соцсети видео с места происшествия

Кафе-мотель «Ямская Застава» в Юрьевце (Ноябрьская улица, 71б) загорелось ночью 8 января. В 22:30 вызвали спасателей. Тем временем местные жители выкладывали в соцсети видео с места происшествия и рассказывали о сильном запахе дыма. Как уточнили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС области, пожар произошел в бане. Пламя распространилось на 60 квадратов. Предварительная причина возгорания – аварийный режим