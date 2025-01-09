Прощание с ним прошло 9 января.

6 января во Владимире на 89-м году жизни скончался врач Юрий Кононович, который посвятил более 50 лет работы Областной клинической больнице. Он был организатором службы функциональной диагностики, ввел новые методы диагностики в кардиологии, разработав способ ранней диагностики нарушений функциональных возможностей миокарда.Юрий Кононович был не только высококвалифицированным специалистом, но и увлечённым альпинистом, покорившим многие вершины России. Также он был талантливым фотохудожником, проводившим персональные выставки, на которых демонстрировал красоту горных ландшафтов.Прощание с ним прошло 9 января в церкви во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира. Напомним, ранее мы писали, что