Когда-то довольно популярные имена сейчас уже становятся редкими. Так, в декабре в топ редких имен для мальчиков вошли имена Алексей, Денис, Олег, а для девочек – Алиса, Евдокия, Надежда. Об

Когда-то довольно популярные имена сейчас уже становятся редкими. Так, в декабре в топ редких имен для мальчиков вошли имена Алексей, Денис, Олег, а для девочек – Алиса, Евдокия, Надежда. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАГСа Владимира. В столице региона в декабре на свет появился 231 ребенок. Среди них 114 – мальчики, 116 – девочки. У