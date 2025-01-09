Это уже второй иск крупной суммы.

АО «Завод им. В. А. Дегтярева»обращается в суд с иском к Министерству обороны РФ на сумму 100 569 849 рублей 71 копейка. Иск был подан 2 ноября 2024 года и уже принят к рассмотрению. Причины иска пока не раскрываются.Это уже второй иск крупной суммы, ранее, в декабре 2024 года, Арбитражный суд Москвы обязал Минобороны выплатить заводу 146 миллионов рублей. Завод, специализирующийся на производстве стрелкового оружия и противотанковых ракет, имеет уставной капитал в 1,7 миллиарда рублей.Напомним, ранее мы писали, что