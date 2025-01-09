Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в конце декабря 2024 года выяснили, что житель Киржача хранит у себя дома запрещенные вещества. Среди них оказалось 20 грамм

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в конце декабря 2024 года выяснили, что житель Киржача хранит у себя дома запрещенные вещества. Среди них оказалось 20 грамм галлюциногенных грибов. Как объяснил сам фигурант, он нашел грибы в лесополосе. Смекнув, что они явно необычные, мужчина их собрал, засушил и начал употреблять вместе с другими веществами. В