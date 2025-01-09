8 января в Отдел полиции №1 по Владимиру поступило два очень похожих заявления. Двое жителей города, не знакомых друг с другом, пытались снять одну квартиру, но, как оказалось жилплощади не

8 января в Отдел полиции №1 по Владимиру поступило два очень похожих заявления. Двое жителей города, не знакомых друг с другом, пытались снять одну квартиру, но, как оказалось жилплощади не существует, а деньги арендодателю оба претендента на жилье уже перевели. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, первым пострадавшим был 21-летний молодой человек. Он увидел в