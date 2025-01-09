С марта по декабрь 2022 года он вел переписку с представителями СБУ, передавая свои личные данные.

39-летнего жителя Владимирской области лишили свободы за госизмену. Мужчина, обвиняемый в намерении присоединиться к Вооружённым силам Украины, был задержан в Брянской области. По данным ФСБ, с марта по декабрь 2022 года он вел переписку с представителями СБУ, передавая свои личные данные.Задержание произошло в 2023 году во время попытки незаконного пересечения границы. Судебный процесс был завершен перед Новым годом. Мужчину приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Напомним, ранее мы писали, что