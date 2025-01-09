Вязниковец несколько раз ударил жену мечом во время пьяной ссоры и попал под уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство

Вязниковец несколько раз ударил жену мечом во время пьяной ссоры и попал под уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Как выяснилось во время следствия, у мужчины такое хобби – после работы он любит сам делать мечи и мачете. В пресс-службе прокуратуры