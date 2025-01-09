Женщина пыталась избежать ответственности.

Жительница Киржача Владимирской области стала фигуранткой уголовного дела из-за ложного доноса об угоне автомобиля. Как сообщает прокуратура Владимирской области, женщина, выпившая с друзьями, передала ключи от своего авто знакомому для поездки в магазин.Мужчина, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию. Чтобы избежать ответственности, горожанка сообщила полиции о якобы совершенном угоне, но расследование опровергло ее слова. Теперь женщине грозит суд за заведомо ложный донос, несмотря на ее непризнание вины.Напомним, ранее мы писали, что в работе психиатрической больницы Владимира нашли нарушения.